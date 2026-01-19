Скидки
«Динамо» Москва — «Северсталь»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 19 января

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Северсталь».

Ставка: ТБ 5 за 1.82.

19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
«У москвичей уже шесть поражений в семи матчах, и с каждым поражением вскрывается всё больше проблем в их игре. Много вопросов и к эффективности ведущих нападающих, и к характеру всей команды. Оборона, ещё месяц назад выглядевшая чуть ли не идеально, действует всё хуже и хуже. А недавняя осечка с «Торпедо» и субботнее дерби с минскими однофамильцами вскрыли ещё один недостаток бело-голубых. Даже демонстрируя превосходство над соперником в течение двух с половиной периодов, даже ведя в счёте, они способны в один момент «выключиться» всеми четырьмя пятёрками и за пять минут проиграть всё.

Особенно если против них – сильный клуб. А «Северсталь» — клуб, безусловно, сильный. Тех же белорусов, победивших команду Козлова, она только в январе дважды одолела без особых проблем. И вообще у них за последние 10 дней – три победы в четырёх встречах (да и проигрыш «Сибири» был случайным) и 19 заброшенных шайб. Гости на ходу и выглядят явными фаворитами. При Кудашове динамовцы были неудобным соперником для команды Козырева, например, в двух предыдущих матчах регулярки вологодские металлурги ни разу не забили москвичам. Но с тех пор бело-голубые изменились не в лучшую сторону. Тотал больше 5 голов», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

