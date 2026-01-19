СКА — «Динамо» Минск: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«О глубине проблем сегодняшнего СКА ярко говорят несколько фактов. Во-первых, результаты января: два овертайма с «Ладой», разгром в Магнитогорске, совсем уж шоковое домашнее поражение от «Сочи» в пятницу. Единственным соперником, кого невские армейцы смогли уверенно победить, оказались пикирующие в подвал Запада земляки — «драконы». Во-вторых, тем же сочинцам команда Ларионова умудрилась уступить дважды за последний месяц. Уже игрокам приходится проводить собрания без тренеров.

Непонятно, насколько эффективной будет эта мера в долгосрочном плане. Но в матче против минского «Динамо» эти экстренные меры Питеру вряд ли помогут. Команда Квартальнова вышла из постновогоднего спада, прибавила и в атакующей игре, и в способности добиваться результата. Да, СКА в 2025 году выиграл у белорусов оба матча текущей регулярки. Но первый из них был на самом старте, когда все коллективы сырые. Второй – на следующий день после католического Рождества, когда легионеры минчан были по понятной причине не в лучшей форме. Теперь динамовцы должны брать уверенный реванш. Ставим на то, что гости немало забьют. Зрители точно увидят больше 5 голов в матче», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».