«Лацио» — «Комо»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Лацио» — «Комо».
Ставка: обе забьют за 1.95.
Италия — Серия А . 21-й тур
19 января 2026, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Комо
Комо
«Лацио» нужно спасать сезон, а «Комо» всё ещё не теряет надежды на Лигу чемпионов. Обеим командам нужны очки, а где их искать, как не в атаке? «Лацио» всегда найдёт свой момент, даже играя вдевятером, как это было в матче против «Пармы». Сарри не тот тренер, при котором команда будет отсиживаться в обороне.
«Комо», даже проиграв «Милану», создал моментов на 1.87 ожидаемого гола. В принципе, они забивали в семи из девяти последних туров, поэтому жду здесь обоюдоострого матча, исход которого непредсказуем. Но в чём я точно не сомневаюсь — забьют обе команды», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
