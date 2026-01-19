«Лацио» — «Комо»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Лацио» — «Комо».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Лацио» нужно спасать сезон, а «Комо» всё ещё не теряет надежды на Лигу чемпионов. Обеим командам нужны очки, а где их искать, как не в атаке? «Лацио» всегда найдёт свой момент, даже играя вдевятером, как это было в матче против «Пармы». Сарри не тот тренер, при котором команда будет отсиживаться в обороне.

«Комо», даже проиграв «Милану», создал моментов на 1.87 ожидаемого гола. В принципе, они забивали в семи из девяти последних туров, поэтому жду здесь обоюдоострого матча, исход которого непредсказуем. Но в чём я точно не сомневаюсь — забьют обе команды», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».