«Брайтон» — «Борнмут»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Брайтон» — «Борнмут».

Ставка: победа «Брайтона» и обе забьют за 2.95.

«19 января матчем в Брайтоне, где хозяева примут «Борнмут», завершится 22-й тур АПЛ. До субботних и воскресных игр «Брайтон» занимал 11-е место с 29 очками, то есть до еврокубковой зоны (шестого, а возможно, и седьмого) команду отделяют три очка).

Это будет вторая встреча соперников в нынешнем сезоне. Первая прошла в Борнмуте 13 сентября (4-й тур) и завершилась победой хозяев 2:1, которую им принёс точный удар с 11-метровой отметки Антуана Семеньо. «Брайтон» проиграл лишь один из шести домашних матчей АПЛ с «Борнмутом», победив в четырёх подряд после разгромного поражения 0:5 в апреле 2019-го. Команда избежала поражения в семи встречах, в которых пропускала первой (три победы и четыре ничьих) — это лучший показатель в сезоне. «Борнмут», в свою очередь, чаще других терял победы в матчах, где открывал счёт — в шести случаях (четыре ничьих и два поражения).

Оба клуба свои последние встречи провели в рамках 1/32 финала Кубка Англии с разной степенью успешности: «Брайтон» одолел на выезде «МЮ» 2:1 и теперь в 1/16 финала встретится (и снова в гостях) с «Ливерпулем», а «Борнмут» вылетел из Кубка, неудачно исполнив серию пенальти в гостевой игре с «Ньюкаслом» — 3:3 (6:7 пен.).

А вот в АПЛ «вишни» в 21-м туре дома вырвали победу у «Тоттенхэма» 3:2, где свой последний и решающий гол за «Борнмут» забил Семеньо на 90+5-й минуте. «Брайтон» в предыдущем туре сыграл вничью с «Манчестер Сити» на его поле 1:1, спасшись на 60-й минуте голом Каору Митомы. На данный момент «чайки» не проигрывают уже четыре матча кряду (с учётом Кубка) и три — в АПЛ: победа над «Бёрнли» 2:0 дома и две ничьих на выезде с «Вест Хэмом» 2:2 и «Манчестер Сити» 1:1.

Таким образом, фаворитом для меня является «Брайтон», который должен справляться с «Борнмутом», но также ожидаю в этой игре несколько забитых мячей», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».