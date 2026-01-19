Скидки
«Интер» — «Арсенал»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов 20 января

Комментарии

20 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Букмекеры отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.58, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 2.78 (36%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Лондонцы получили заметную фору в АПЛ. А в Лиге чемпионов дела обстоят ещё лучше: 18 очков в шести турах, единственная команда с шестью победами из шести возможных. Одного очка в двух оставшихся турах хватит для гарантии финиша в топ-8.

«Интер» в самом сердце борьбы за прямое попадание в 1/8 финала. Идёт шестым, хотя у занимающего девятую строчку «Ливерпуля» очков столько же, а разница мячей ещё может существенно испортиться. Строго говоря, хозяев даже ничья не до конца устроит.

«Интер» — «Арсенал». Щедрость Артеты не знает границ
«Интер» — «Арсенал». Щедрость Артеты не знает границ
