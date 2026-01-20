«Интер» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«В Лиге чемпионов на групповом этапе осталось сыграть всего пару туров. И, пожалуй, одна из главных афиш ближайшего (7-го тура) — это игра на «Джузеппе Меацца», где «Интер» будет принимать лондонский «Арсенал».

«Арсенал» пока идёт без потерь, бесперебойно берёт своё в Лиге чемпионов — шесть матчей и шесть побед. «Арсенал» — самая мало пропускающая команда в этом розыгрыше, всего один пропущенный мяч. Но «Интер» тоже мало пропускает — всего четыре мяча.

«Интер» сейчас шестой, у него 12 очков, миланцы без проблем, как мне кажется, должны войти в первую восьмёрку, решив задачу по выходу в 1/8 финала. Но матч действительно очень непростой. С одним английским грандом «Интер» играл в предыдущем туре — уступил 0:1 «Ливерпулю». До этого проиграл «Интер» мадридскому «Атлетико». И, в общем, конечно, ситуация сейчас для команды Кристиана Киву не сказать чтобы очень радующая в плане эмоций. Но всё же это было уже давно, в 2025 году.

Сейчас «Интеру» играть против «Арсенала», который сверхнадёжен в обороне. Миланцы также могут похвастаться хорошей защитой и очень сбалансированной игрой. Здесь всё способны решить стандарты. «Интер» в последнем туре обыграл «Удинезе» (1:0) с прекрасным голом, комбинацией, завершением. Думаю, и здесь получится плотная, даже очень тесная игра. «Арсенал», скорее всего, свою победную серию может прервать, но вряд ли это будет очень результативная игра.

Мой прогноз — «тотал меньше 2.5» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».