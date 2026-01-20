«Интер» — «Арсенал»: прогноз Сергея Игнашевича на игру Лиги чемпионов в Милане

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Интер» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

«Оба клуба проводят ровный сезон и лидируют в своих чемпионатах. И «Интер», и «Арсенал» много забивают и при этом надёжно играют в обороне.

Обе команды отличаются стабильностью на протяжении последних сезонов и регулярно добираются до высоких стадий в плей-офф. У меня были опасения, что со сменой тренера «Интер» будет буксовать. Однако надо отдать должное Киву, он сумел найти новую мотивацию возрастной команде и показывает стабильные результаты, практически не изменив футбол Индзаги.

«Арсенал» в этом сезоне отличает стабильность не только в составе, игре, но и в результатах. Команда Артеты по праву является фаворитом во всех турнирах, что доказала в позапрошлом туре, закономерно обыграв другого фаворита ЛЧ — «Баварию». Ключевым моментом матча будет тактическое противостояние команд. «Интер» и «Арсенал» попытаются нивелировать сильные стороны соперника, что отразится на зрелищности и результативности», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».