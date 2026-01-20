«Спортинг» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Португалии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спортинг» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Очень любопытная игра нас ожидает в Лиге чемпионов в 7-м туре в Лиссабоне на «Жозе Алваладе». «Спортинг» будет принимать «ПСЖ», победителя Лиги чемпионов. И обещает быть очень и очень интересный и жгучий матч. «Спортинг» — один из лидеров чемпионата Португалии, на данный момент уступает только «Порту». И в домашних встречах «Спортинг» забивает всегда, абсолютно всегда. В этой Лиге чемпионов у «Спортинга» два поражения, оба выездные, но и там и там, в Италии и в Германии, «Наполи» и «Баварии» «Спортинг» забивал, хоть уступал в счёте 1:2 и 1:3 соответственно.

Сейчас домашний матч для «Спортинга». Команда лихая, команда с хорошей атакой. Тот же Луис Суарес в порядке, Тринкан. И это очень смелая команда.

А Париж очень много позволяет сопернику создавать у своих ворот, где-то выручает Шевалье, где-то подводит мастерство соперника «ПСЖ». Но я думаю, что раз уж у «ПСЖ» в этом розыгрыше уже были такие встречи, как 7:2 или 5:3, то почему бы и здесь ему не дать возможность сопернику почувствовать вот этот вкус забитого мяча, тем более «Спортинг» знает, как забивать, и умеет это делать.

В прошлом туре Париж сыграл на выезде в Бильбао ничью 0:0. Чтобы второй такой матч подряд выдать, ну, честно говоря, верится в это с трудом.

Мой прогноз на встречу — «обе забьют» за 1.65. Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле сейчас в порядке, вон какие мячи кладёт в чемпионате. Очень красивый гол забил в ворота «Лилля». Я думаю, что и здесь прогноз оправдан, хоть и не самый высокий коэффициент. «Обе забьют» за 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».