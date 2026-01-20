«Тоттенхэм» — «Боруссия» Д: прогноз Павла Погребняка на матч Лиги чемпионов 20 января

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

«Это предпоследний тур общего этапа Лиги чемпионов. Обе команды ведут борьбу за попадание в топ-8, чтобы обеспечить себе прямой выход в 1/8 финала.

«Тоттенхэм», как и в прошлом сезоне, крайне неудачно выступает в чемпионате Англии. Команда находится в нижней части турнирной таблицы, поэтому сейчас главный приоритет для них — это Лига чемпионов. В прошлом матче «шпоры» уступили «Вест Хэму» со счётом 1:2, продлив серию без побед до пяти игр. В прессе вовсю ходят слухи об отставке главного тренера. Ситуация, мягко говоря, печальная.

У гостей всё наоборот. «Боруссия» в Бундеслиге занимает второе место. Догнать лидирующую в Германии «Баварию» почти невозможно из-за огромного отрыва, поэтому это отличный повод бросить все силы на Лигу чемпионов.

В итоге мы имеем «Тоттенхэм», который пропускает в каждом матче (часто по два мяча), и «Боруссию», атака которой стабильно забивает по три мяча. Выбор здесь очевиден. Моя ставка: ТБ (2.5) с коэффициентом 1.76», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».