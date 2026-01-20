Скидки
«Вильярреал» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на игру общего этапа Лиги чемпионов

«Вильярреал» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на игру общего этапа Лиги чемпионов
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Аякс».

Ставка: тотал первого тайма больше 1.5 за 2.03.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч команд со дна турнирной таблицы, которые вряд ли на что-то ещё серьёзное претендуют. В общем, соседи, занимающие 34-е и 35-е места в турнирной таблице, они здесь встретятся друг с другом.

Матч пройдёт в Испании. У «Вильярреала» одно очко за шесть игр — одна ничья. «Аякс» один матч выиграл, а пять матчей проиграл. В общем, вряд ли здесь команды будут думать об обороне, вряд ли будут отсиживаться, потому что Лига чемпионов — это возможность подзаработать, заодно это и статус, и пресса.

На мой взгляд, для такой команды, как «Вильярреал», идущей третьей в чемпионате Испании, не набирать очки и не побеждать в этой Лиге чемпионов, просто нонсенс.

«Вильярреал» вряд ли будет отсиживаться в обороне. Да и «Аякс» тоже сугубо от обороны играть не привык. Жду от этого матча результативный футбол.

Пару вариантов вижу здесь. Первый — «тотал первого тайма больше 1.5» за 2.03. Это основной прогноз на этот матч. И, мне кажется, «Вильярреал», огорчённый, расстроенный поражением от «Бетиса», но играющий дома, должен с первых минут сразу же агрессивно сыграть против команды, которая достаточно много пропускает. 18 мячей «Аякс» пропустил за шесть игр. «Вильярреал» должен этим воспользоваться. Ещё один прогноз — «Вильярреал» забьёт в обоих таймах» за 2.03. Я бы тоже рассмотрел», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

