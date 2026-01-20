«Реал» Мадрид — «Монако»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Монако».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.25.

«Для «Реала» предстоящий матч будет первым еврокубковым под руководством Альваро Арбелоа, который принял команду лишь неделю назад. За это время «сливочные» успели уступить в 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» (2:3) и выиграть встречу испанского первенства у «Леванте» (2:0). Эта победа, кстати, позволила «Реалу» вплотную приблизиться к «Барселоне», которая в последнем туре сенсационно проиграла «Реалу Сосьедад» (1:2). Теперь двух испанских грандов в таблице разделяет лишь одно очко.

В Лиге чемпионов конкуренция за попадание в топ-8 огромная. На данный момент «Реал» занимает седьмое место, а «Монако» — 19-е. Причём команды разделяют всего три очка, а ведь это лишь одна победа. Но мадридцы на своём поле не должны проиграть, скорее всего, выиграют, и не в один гол. У «Монако» ситуация непростая — предстоящий матч в Мадриде, а затем дома предстоит встреча с «Ювентусом», который тоже нуждается в очках, потому как на данный момент итальянцы занимают лишь 17-е место и тоже пока ещё не обезопасили себя от досрочного завершения турнира. Да и во французском первенстве у «Монако» всё крайне непросто. Ныне команда занимает лишь девятое место, отставая от кубковой зоны на восемь очков, а от третьего места — на 12. «Монако» в четырёх последних турах проиграл все четыре матча (и в последних восьми турах семь поражений). Спад очевидный и рассчитывать на положительный исход в Мадриде уж точно не стоит. Никаких предпосылок к этому нет.

В личных встречах — равновесие. Оба матча состоялись больше 20 (!) лет назад, в 2004 году. Это были игры 1/4 финала Лиги чемпионов. Сначала «Реал» на своём стадионе выиграл (4:2), а затем «Монако» дома был сильнее — 3:1. Помимо игрового кризиса, у монегасков будут отсутствовать несколько ключевых игроков», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».