«Реал» — «Монако»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Монако».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.85.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
«Реал», конечно, всех немного тряханул увольнением Хаби Алонсо. Плюс к этому вылет из Кубка, и понятно, что внутри клуба сейчас хватает разговоров, давления и нервов. В таких командах любая осечка сразу воспринимается очень остро, потому что требования всегда максимальные. Однако это нормальная история для топ-клубов, которые живут под постоянным вниманием и оценкой результата.

Но на то «Реал» и является большим клубом, что умеет справляться с такими ситуациями. Я бы сказал, не с проблемами, а именно с проблемками. Такие команды быстро делают выводы, собираются и выходят на следующий матч уже с другим настроем. Тем более когда речь идёт о Лиге чемпионов, где для «Реала» всегда особая мотивация и особое отношение. Здесь не нужно никого дополнительно настраивать, все понимают, где играют и за что играют.

Поэтому в Лиге чемпионов «Реалу» нужно выигрывать. Тем более «Монако» в последних встречах выглядит неважно, игра не складывается, а результаты нестабильные. В таких условиях рассчитывать на что-то серьёзное в матчах с командой такого уровня сложно. Исходя из этого, я думаю, что «Реал» должен брать своё. Скорее всего, это будет уверенная победа, где-то 3:1 или 2:0, но минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

