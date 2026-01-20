«Реал» — «Монако»: ставка Романа Гутцайта на игру 7-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Реал» — «Монако».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.78.

«Мадридский «Реал» сменил главного тренера. Это произошло не так давно — после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании команду возглавил Альваро Арбелоа и практически сразу потерпел поражение от «Альбасете». Это стало первым в истории поражением «сливочных» от «Альбасете» — клуба, который не относится ни к числу команд Примеры, ни даже к числу лидеров Сегунды. Очевидно, что ситуация внутри клуба сейчас крайне напряжённая. Расставание с Хаби Алонсо было воспринято неоднозначно, далеко не все футболисты отнеслись к этому решению позитивно.

Тем не менее жизнь продолжается, команде приходится адаптироваться к новым требованиям и порядкам, которые устанавливает Арбелоа. Лучше, чем в матче с «Альбасете», это было видно в игре чемпионата Испании с «Леванте», где мадридский «Реал» победил со счётом 2:0. О цельной командной игре говорить пока рано, у нового тренера было слишком мало времени на работу с составом, но индивидуальный класс футболистов никуда не делся. Мбаппе сыграл с «Леванте», снова забил, а команда одержала сухую победу. Плюс остаётся фактор Тибо Куртуа, который, на мой взгляд, является сильнейшим вратарём современного мирового футбола и способен выручать в ключевые моменты.

В атаке у мадридцев по-прежнему есть Винисиус, Мбаппе и Родриго — футболисты, которым сейчас особенно важно проявлять себя. Давление, которое раньше во многом лежало на Хаби Алонсо, теперь полностью перенеслось на игроков, отвечать за результат предстоит именно им. С турнирной точки зрения ситуация не выглядит катастрофичной — по итогам последнего тура мадридский «Реал» сократил отставание от «Барселоны» до одного очка, воспользовавшись поражением каталонцев в Сан-Себастьяне.

Что касается «Монако», ситуация у французского клуба выглядит значительно тяжелее. В последних девяти матчах чемпионата Франции команда потерпела восемь поражений, это несмотря на смену тренера по ходу данного неудачного отрезка. Единственная победа была одержана в домашнем матче с «ПСЖ». Такая серия неизбежно бьёт по психологии, а выезд на «Сантьяго Бернабеу» в нынешнем состоянии выглядит дополнительным испытанием. Честно говоря, слабо верится, что у «Монако» есть реальные шансы в Мадриде. Жду в этом матче уверенную победу мадридского «Реала» с преимуществом минимум в два мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».