«Интер» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру общего этапа Лиги чемпионов в Италии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Интер» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.61.

«Такие две достойные и играющие команды. «Интер» — лидер итальянской лиги Серии А. В своём чемпионате они идут уверенно. Если брать Лигу чемпионов, то там тоже начали неплохо: были победы, но над командами среднего уровня. Например, одолели «Аякс» и «Кайрат». А вот когда пошли матчи с топ-соперниками, такими как «Ливерпуль» и «Атлетико», сразу последовали два поражения.

Я думаю, что, несмотря на то что «Интер» будет играть дома, «Арсенал» на сегодняшний день выглядит сильнее. Если брать целостность команды, то «Арсенал», на мой взгляд, смотрится получше. У «Интера» всё-таки есть зависимость от отдельных футболистов, которые могут решить эпизод индивидуально, однако нет такой цельной и поставленной командной игры. Многое строится именно на индивидуальном мастерстве.

У «Арсенала» же, наоборот, есть команда, стиль и понимание игры. Это очень крепкий и сбалансированный коллектив. «Интеру» с такими соперниками всегда тяжело, и я уже говорил, что во встречах с командами уровня «Ливерпуля» и «Атлетико» им сложно. А лондонцы, на мой взгляд, сейчас выглядят даже сильнее этих команд. Поэтому я считаю, что «Арсенал» на выезде переиграет «Интер», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».