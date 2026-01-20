Скидки
«Интер» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на игру ЛЧ в Милане

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Интер» — «Арсенал».

Ставка: победа «Интера» за 2.93.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шикарная вывеска — «Интер» и «Арсенал». Шикарная она прежде всего, потому что «Арсенал» сейчас идёт вообще без потерь, обыгрывает всех подряд и выглядит очень уверенно. По сути, они уже практически на 100% обеспечили себе выход дальше, это, конечно, влияет на настрой команды в таких матчах. Когда задача решена, где-то подсознательно обороты могут быть сброшены.

У миланцев ситуация немного другая. Им как раз нужно набирать очки, потому что они допустили осечку, плюс была осечка у «Сити», вся эта группа сразу становится более плотной. В таких условиях каждая игра имеет значение. «Интер» — команда опытная, которая умеет играть такие матчи, особенно дома, особенно когда нужно именно результат добывать, а не просто красиво выглядеть.

Поэтому думаю, что здесь «Интер» может воспользоваться ситуацией. «Арсенал» может где-то сыграть спокойнее, без максимального напряжения, а «Интер» как раз, наоборот, будет цепляться за каждый момент. Отсюда и мой прогноз: не скажу, что будет легко, но за счёт мотивации и опыта миланцы могут выиграть. Это будет победа где-то со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

