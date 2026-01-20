«Салават Юлаев» — «Авангард»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Уфе

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2026, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават», одержав пять побед подряд за 10 дней, взял очков больше, чем планировал. Теперь в дело вступает турнирная стратегия. Уступив в субботу «Автомобилисту», главный тренер уфимцев не выглядел сильно огорчённым. Видимо, он сознательно решил пожертвовать результатом для экономии сил перед очень важным выездом по маршруту Сочи – Минск – Казань. Неслучайно же Козлов в Екатеринбурге поставил в стартовый состав второго вратаря.

Так что и против «Авангарда» хозяева вряд ли выйдут с настроем «победа любой ценой». А вот омичам, ведущим упорную борьбу за второе место на Востоке, очки сейчас явно нужнее. Второй аргумент поставить на победу гостей – подавляющее превосходство в мастерстве. Состав «ястребов» настолько мощный, что даже при серьёзных недостатках в командной игре всегда могут найтись звёзды, решающие судьбу матчей чисто за счёт сильных индивидуальных качеств. Думаю, «Авангард» возьмёт реванш за недавнее домашнее поражение, причём в зрелищном ключе. Оба соперника в последнее время действуют как «верховые» команды, болельщики точно увидят больше пяти голов», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».