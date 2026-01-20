«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Спартак».

Ставка: ТБ 5 за 1.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2026, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хороший шанс выиграть со ставкой на победу гостей. Когда у спартаковцев трудное турнирное положение и очень важны набранные очки, «драконы» предстают очень удобным для столичного клуба соперником. Например, в октябре команда Жамнова что после 2:6 от «Магнитки», что после тяжёлого дальневосточного выезда одержала по победе над «Шанхаем» в Москве. В декабре красно-белые дважды обыграли один из своих «любимых» клубов уже в Питере.

Вот и теперь, когда гостям надо выбираться с восьмой строчки Запада, а хозяева де-факто закончили сезон, нет сомнений, что два очка останутся за «Спартаком». У москвичей хороший шанс не только добиться нужного результата, но и потренировать игру в нападении. Скорее всего, форварды команды воспользуются шансом вернуть уверенность в себе и забьют немало. Берём тотал больше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».