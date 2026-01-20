«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Спартак».
Ставка: ТБ 5 за 1.55.
«Хороший шанс выиграть со ставкой на победу гостей. Когда у спартаковцев трудное турнирное положение и очень важны набранные очки, «драконы» предстают очень удобным для столичного клуба соперником. Например, в октябре команда Жамнова что после 2:6 от «Магнитки», что после тяжёлого дальневосточного выезда одержала по победе над «Шанхаем» в Москве. В декабре красно-белые дважды обыграли один из своих «любимых» клубов уже в Питере.
Вот и теперь, когда гостям надо выбираться с восьмой строчки Запада, а хозяева де-факто закончили сезон, нет сомнений, что два очка останутся за «Спартаком». У москвичей хороший шанс не только добиться нужного результата, но и потренировать игру в нападении. Скорее всего, форварды команды воспользуются шансом вернуть уверенность в себе и забьют немало. Берём тотал больше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».
- 20 января 2026
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30