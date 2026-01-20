Пятое пари в подарок от БК «Леон» за прогнозы на еврокубки

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

Лига чемпионов и Лига Европы возвращаются спустя месяц паузы: лучшие клубы континента готовы вновь подарить болельщикам красивые голы и незабываемые впечатления. До конца общего этапа осталось совсем немного – борьба в таблице обостряется, а цена любого гола или любой ошибки становится всё выше.

БК «Леон» предлагает поднять градус эмоций и объявляет о старте седьмого этапа акции «Еврокубковая зима». Любители прогнозов на футбольные события смогут насладиться игрой лучших команд континента и получить бонусы за пари на матчи с их участием.

Что нужно делать?

Заключайте пари на исходы игр 7-го тура ЛЧ и ЛЕ и получайте фрибет 500 рублей за каждые четыре прогноза. Выполняйте все условия с самого начала до пяти раз и забирайте серию бонусов до 2500 рублей фрибетами!

Зачем участвовать?

Лига чемпионов и Лига Европы – главные международные турниры континента, в которых участвуют лучшие представители топовых национальных чемпионатов. Акция «Еврокубковая зима» добавит эмоций к просмотру решающих матчей общего этапа и подарит возможность получить бонус за прогнозы на игры. Переходите в линию, выбирайте своих фаворитов и наслаждайтесь футболом с БК «Леон»!

Реклама 18+. ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru. Срок акции: с 20.01.2026 по 3:00 мск 23.01.2026.