«Галатасарай» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Атлетико».
Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.60.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Галатасарай» — команда крепкая, лидер своего чемпионата, много забивает, мало пропускает. В Лиге чемпионов уже одна сенсация в исполнении «Галатасарая» была – обыграли дома «Ливерпуль».
«Атлетико» сейчас на ходу, команда смотрится очень неплохо. По игре особо вопросов к «Атлетико» нет. Учитывая форму мадридцев, у них хорошие шансы в Турции не проиграть. Я сомневаюсь, что будет результативный матч, поэтому мои ставки – Х2 и тотал меньше 4.5 и Х2 и тотал меньше 3.5. «Атлетико» сейчас просто посильнее», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
