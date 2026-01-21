Скидки
«Галатасарай» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.60.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Галатасарай» — команда крепкая, лидер своего чемпионата, много забивает, мало пропускает. В Лиге чемпионов уже одна сенсация в исполнении «Галатасарая» была – обыграли дома «Ливерпуль».

«Атлетико» сейчас на ходу, команда смотрится очень неплохо. По игре особо вопросов к «Атлетико» нет. Учитывая форму мадридцев, у них хорошие шансы в Турции не проиграть. Я сомневаюсь, что будет результативный матч, поэтому мои ставки – Х2 и тотал меньше 4.5 и Х2 и тотал меньше 3.5. «Атлетико» сейчас просто посильнее», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

