«Галатасарай» — «Атлетико»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги чемпионов в Турции

«Галатасарай» — «Атлетико»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги чемпионов в Турции
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 3.5 ЖК за 1.64.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Галатасарай» ещё не гарантировал себе место в плей-офф, и календарь у команды получается очень тяжёлым. Сейчас домашний матч с «Атлетико», а в последнем туре предстоит игра с «Манчестер Сити», который в этом предпоследнем туре неожиданно проиграл «Будё-Глимт». К слову, сам «Атлетико» в последнем туре как раз сыграет с «Будё-Глимт». В целом, для мадридцев концовку основного этапа можно назвать относительно удобной по расписанию, но после того что норвежцы сделали с «Манчестер Сити», расслабляться точно не стоит.

«Атлетико» не нужно откладывать решение задачи по выходу в 1/8 финала. Чтобы попасть в первую восьмёрку, очки нужно набирать уже сейчас, и матч в Стамбуле — один из ключевых. При этом и «Галатасарай» ещё не обеспечил себе плей-офф, а значит, будет цепляться, кусаться и играть максимально агрессивно. Это, на мой взгляд, будет матч с высоким уровнем напряжения и эмоций. При этом важно отметить, что ни для «Галатасарая», ни для «Атлетико» большое количество карточек не является обязательной и постоянной историей, несмотря на устойчивые стереотипы вокруг этих команд. Но конкретно в этом матче сходятся сразу несколько факторов: турнирная мотивация, игра в Стамбуле, давление результата и общий эмоциональный фон. Всё это повышает вероятность жёсткой борьбы.

Отдельно стоит обратить внимание на арбитра Иштвана Ковача, который считается достаточно строгим по карточкам. В последних матчах он регулярно доходил до высоких показателей по предупреждениям. В такой ситуации отметка в 3.5 жёлтой карточки на матч выглядит вполне проходимой. Это не аксиома, но по совокупности обстоятельств именно сейчас обе команды вполне способны сыграть «верх» по карточкам», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

