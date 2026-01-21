Скидки
«Марсель» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов во Франции

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Марсель» — «Ливерпуль».

Ставка: «Марсель» не проиграет и обе забьют за 2.60.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«Если смотреть на результаты, то кажется, что у «Ливерпуля» всё в порядке – уже 12 матчей команда не проигрывает. Но если копнуть чуть глубже, то не всё так радужно. Во-первых, в пяти последних встречах «Ливерпуль» победил только «Барнсли» из третьего по силе английского дивизиона, а в остальных играх были ничейные результаты. Но даже в них «Ливерпуль» выглядел далеко от идеала – нет былой креативности, скоростей, к которым мы привыкли, разнообразие в атаке вообще отсутствует.

У «Марселя» в этом сезоне всё достаточно интересно и весело – команда играет в высокоинтенсивный футбол, прессинг, много создаёт моментов, да и с результативностью всё в порядке. В последних трёх матчах «Марсель» забил аж 14 мячей, включая два гола в ворота «ПСЖ».

Скорее всего, встреча будет проходить под диктовку хозяев. Мне нравился коэффициент 2.60 на то, что «Марсель» не проиграет и обе забьют», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

