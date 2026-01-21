Скидки
«Марсель» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Марсель» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.95.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самая интересная игра среды — «Марсель» против «Ливерпуля». Потому что и та, и другая команда пока не находятся в восьмёрке, и именно поэтому здесь будет настоящая битва. Не просто игра ради галочки, а матч, где цена ошибки очень высока. Когда туров остаётся всё меньше, каждая такая встреча становится ключевой, и здесь уже никто не будет думать о том, чтобы сыграть вполсилы.

«Ливерпуль» свою ситуацию, в принципе, выправил. Видно, что команда постепенно возвращается к своему уровню, результаты стали стабильнее, и появилась уверенность. Но при этом нельзя сказать, что у них всё идеально. Есть моменты, есть вопросы по игре. А «Марсель» — это команда, которая дома всегда опасна. Во Франции вообще играть тяжело, а в Марселе — тем более. Там давление трибун, сумасшедшая атмосфера, и хозяева этим часто пользуются.

Поэтому я думаю, что матч получится очень напряжённым. Здесь будут эмоции, борьба и нервы. Ни одна из команд не захочет уступать, потому что очки нужны и тем, и другим. В таких условиях легко представить результативную ничью. Я вполне допускаю, что игра может закончиться со счётом, например, 2:2 — рабочий вариант для такого противостояния, где всё будет решаться до последних минут», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

