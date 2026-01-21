«Марсель» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 21 января

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.03.

«Видел несколько матчей «Марселя». Хорошая команда, играющая. Дома они очень сильны, по тем матчам, которые я смотрел, команда мне нравится. Стараются играть первым номером, много атакуют, достаточно регулярно забивают и не боятся соперников, которые к ним приезжают. В домашних играх у них всегда высокий темп, давление и желание играть на результат, болельщики помогают и гонят команду вперед.

Но надо понимать, что к ним едет «Ливерпуль». Если сравнивать «Марсель» и чемпионат Франции с «Ливерпулем» и чемпионатом Англии, уровень АПЛ, конечно, выше. Даже если брать по фамилиям футболистов, «красные», на мой взгляд, выглядят сильнее и поопытнее. Это команда, которая умеет играть на результат, терпеть, ждать свой момент и наказывать за ошибки, особенно в еврокубковых матчах.

Мне кажется, что в последних играх «Ливерпуль» находится в хорошем состоянии. Команда постепенно набирает форму, появляется уверенность, лучше выглядит в атаке. Легко не будет, потому что «Марсель» дома всегда опасен, но за счёт класса и опыта «красные», на мой взгляд, должны увезти положительный результат. Поэтому на бумаге и по ощущениям, всё-таки склоняюсь к тому, что гости будут ближе к победе», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».