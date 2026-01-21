Скидки
«Марсель» — «Ливерпуль»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.80.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«Французы начали этот турнир крайне неудачно, выиграв лишь один матч из четырёх, однако затем двумя победами над «Ньюкаслом» дома и «Юнионом» в гостях сумели слегка поправить своё турнирное положение. По крайней мере, ещё не потеряли надежды напрямую попасть в 1/8 финала. У «Ливерпуля» положение чуть лучше — четыре победы в шести турах, тем не менее на данный момент англичане идут девятыми. В 8-м туре английский клуб встретится дома с «Карабахом», а «Марселю» предстоит матч в гостях с «Брюгге» — одной из самых пропускающих команд на турнире.

В двух последних играх «Марсель» отличился аж 14 раз, правда, матч 1/16 финала Кубка Франции с «Байе» (9:0) вряд ли стоит воспринимать всерьёз, а вот победа во встрече чемпионата с «Анже» (5:2) внушает уважение. «Марсель», кстати, является самой забивающей командой Лиги (41 гол в 18 играх), занимает третье место и отстаёт от лидера, «Ланса», на восемь очков. «Ливерпуль» в АПЛ идёт четвёртым, но от третьего места семь очков, а от первого — 14. Вряд ли команда станет одним из призёров, а зону еврокубков покинуть не должна, хотя борьба за два оставшихся места весьма серьёзная. Все четыре матча чемпионата в 2026 году «Ливерпуль» завершал ничейным исходом.

Три последних матча между «Марселем» и «Ливерпулем» были за англичанами. Правда, прошло с тех пор больше 15 лет. На этот раз, думаю, что будет ничья, причём результативная», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

«Марсель» — «Ливерпуль». Осторожность не повредит
