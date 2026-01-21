«Славия» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Чехии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Славия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.97.

«В Лиге чемпионов «Барселона» выглядит не так уверенно, как в чемпионате Испании, где она остается лидером и на одно очко опережает идущий вторым мадридский «Реал». Такая ситуация сложилась после поражения каталонцев в прошедшие выходные в Сан-Себастьяне. «Барселона» уступила «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. При этом по содержанию игры у гостей было достаточно моментов, чтобы как минимум избежать поражения, а при определенном стечении обстоятельств — и добиться победы.

В первом тайме «Барселона» пропустила после первого же удара в створ в эпизоде, который, казалось, находился под контролем. Во втором тайме игра могла качнуться в любую сторону, однако «Реал Сосьедад» забил второй мяч практически сразу после пропущенного гола и сумел довести матч до победы. При счёте 2:1 в пользу хозяев Кунде пробил в перекладину, а Рашфорд был близок к голу прямым ударом с углового — мяч после касания штанги вернулся в поле. Поэтому, несмотря на результат, о форме «Барселоны» по-прежнему можно говорить в комплиментарных тонах: до этого были победа в Суперкубке и уверенный проход «Расинга» в Кубке Короля.

Теперь у «Барселоны» абсолютно конкретная турнирная мотивация в Лиге чемпионов. Команде нужны две победы в оставшихся матчах, чтобы рассчитывать на попадание в топ-8 и избежать дополнительного раунда плей-офф, а значит — сократить и без того перегруженный календарь. В этом контексте выезд к «Славии» рассматривается именно как матч за победу, и предпосылки для этого есть.

Ямаль, Рашфорд и Левандовски, игровое время которых грамотно распределяет Ханси Флик, Фермин Лопес, находящийся в отличной форме, Ферран Торрес, способный выходить со скамейки и решать задачи, Педри и Френки де Йонг — все они сейчас выглядят очень уверенно. Плюс в распоряжении тренерского штаба появился Жоау Канселу, дебютировавший в сезоне, выйдя на замену в Сан-Себастьяне. В такой ситуации «Барселона», на мой взгляд, должна добиваться победы и делать это достаточно уверенно, с преимуществом в несколько мячей», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».