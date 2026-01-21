«Ювентус» — «Бенфика»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов в Турине

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Ювентус» — «Бенфика».

Ставка: тотал ЖК «Бенфики» больше 2.5 за 2.82.

«Сразу обращаю ваше внимание на места команд в турнирной таблице: «Юве» — 17-е место и девять очков, «Бенфика» — 25-я строчка и шесть очков. Места с первого по 24-е дают право продолжить участие в ЛЧ. В сезоне ЛЧ-2024/2025 некоторым командам хватило, а некоторым и не хватило 11 очков. Поэтому игра важна для обеих команд с точки зрения набора очков, особенно для «Бенфики».

У них в последнем туре домашний матч с мадридским «Реалом». А это потенциальный ноль в таблицу. Но может быть и по-другому, если «Реал» к этому матчу все свои вопросы решит. Здесь можно пофантазировать. Кстати, ровно год назад «старая синьора» принимала в последнем восьмом туре ЛЧ «Бенфику». «Юве» очки были не нужны, а гостей устраивала только победа. В итоге у «Ювентуса» оказалось 12 очков, а у «Бенфики» — 13. У итальянской команды последний матч в группе с «Монако» на выезде. Хоть «Монако» сейчас и в небольшом порядке, но за победу побьются. У них тоже девять очков. Так что я ожидаю настоящую драку за очки!

«Бенфика» должна пробить индивидуальный тотал жёлтых карточек больше 2.5. Особенный заведёт свою команду на 1000%. Вылететь на такой ранней стадии из ЛЧ будет провалом. Наверное, можно сравнить этот матч с игрой в Кубке Португалии с «Порту» буквально неделю назад: «Бенфика» проиграла 0:1, но выиграла по жёлтым карточкам, нахватав аж семь штук. Жду огня по ЖК! Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».