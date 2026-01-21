«Ювентус» — «Бенфика»: прогноз Игоря Семшова на игру общего этапа Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Бенфика».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.90.

«С одной стороны, «Ювентус» в этом розыгрыше проиграл лишь один матч из шести, с другой — туринцы выиграли всего два и остаются одной из самых миролюбивых команд розыгрыша. В общем, туринцы в непростой ситуации. О прямом попадании в 1/8 финала думать уже вряд ли стоит, а чтобы попасть в 1/16 финала, в предстоящем поединке «кровь из носа» нужно брать три очка, потому как в заключительном туре предстоит непростая гостевая игра против «Монако». Для «Бенфики», судя по всему, последний шанс, чтобы продолжить еврокубковую дорогу, — в последнем туре матч против «Реала». С другой стороны, мадридцам тот матч может быть уже и не нужен, если команда досрочно решит вопрос выхода в 1/8 финала. В общем, всё будет зависеть не только от того, как сыграют португальцы, но и как будут играть конкуренты. И если бы не четыре поражения на старте у «Бенфики», ситуация была бы гораздо легче.

В чемпионате «Ювентус» идёт лишь пятым и вряд ли сможет наверстать упущенное — от лидера — «Интера» — отставание составляет уже 10 очков. Поражение в последнем туре от «Кальяри» (0:1) явно не входило в планы команды хорошо нам известного Лучано Спаллетти. Кроме всего прочего, оно опустило «Старую синьору» на пятое место. Так что «Бенфика» может сейчас попасть под «горячую руку». Лиссабонцы, кстати, в своём первенстве идут третьими. По-прежнему, как и лидер «Порту» команда не проиграла ни одного матча, тем не менее, из-за большого количества ничьих отставание составляет уже 10 очков.

Между собой команды за последние двадцать лет встречались восемь раз и на счету туринцев лишь одна победа при четырёх поражениях и трёх ничьих. Три последние встречи в 2022 году (дважды) и в 2025 году «Бенфика» выиграла с общей разницей 8:4. Думаю, что сейчас серия будет прервана и «Ювентус» одержит победу на домашнем стадионе», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».