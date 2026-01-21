Скидки
«Локомотив» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5 за 1.98.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кризис «Локомотива» серьёзнее, чем казалось. После Нового года чемпионы лишь один раз выиграли в основное время – да и то у аутсайдеров — «Драконов». А ещё они очень мало забивают: шесть голов в последних четырёх матчах. Плохо работает большинство (яркий пример – пять холостых попыток в понедельник). Далеко не безупречна оборона. Пропускать три дома от соперника уровня «Торпедо» — это всё-таки многовато.

Гости, наоборот, на подъёме. «Динамо» явно возвращается к тем кондициям, которые до Нового года позволяли обыгрывать кого угодно и быть в числе главных лидеров регулярки. В способностях эффективно распорядиться моментами и сыграть на результат команда Квартальнова явно сильнее ярославцев. Слабовата лишь одна линия – вратарская, Фукале снова, как и в прошлом сезоне, начал выдавать матчи, где пропускает необязательные шайбы. Но эта проблема порадует любителей зрелищного хоккея.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина, команда не должна при своих болельщиках проигрывать два матча за три дня. Хотя, учитывая вышесказанное, шансов на победу больше у гостей, которые на данный момент выступают стабильнее и сильнее. Думаю, что нас ждёт результативная встреча. Пять шайб на двоих — далеко не предел», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

