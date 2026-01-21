«Нефтехимик» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 21 января

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.20.

«У «Нефтехимика» пять побед подряд, а «Динамо», наоборот, – один из главных неудачников января в КХЛ, хотя москвичи в своём последнем матче сумели выиграть дома у одного из лидеров Запада — «Северстали». Но, как бы неожиданно это ни звучало, фаворитом считаю динамовцев. Нижнекамский клуб далеко не так стабилен, как можно было бы подумать. Может выдать классный матч с яркими действиями в атаке и надёжными – в обороне. А может мучиться с аутсайдерами – как недавно в Астане (победа 1:0) и в Сочи (сенсационный проигрыш 1:2).

У гостей же при всех проблемах мощь атакующей линии очень велика. Под её напором «Нефтехимик» может и дрогнуть. Тем более хозяевам нет смысла жертвовать всем ради очков в этом матче. У «Динамо», наоборот, настрой будет абсолютно кубковый. Победа им намного нужнее. За счёт эмоций бело-голубые имеют хорошие шансы взять два очка. Причём в результативном стиле», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».