«Аталанта» — «Атлетик» Б: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Бергамо

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Атлетик».

Ставка: победа «Аталанты» за 1.98.

«Здесь немножко с долей сожаления прежде всего говорю об «Атлетике» из Бильбао. Всё-таки команда в начале сезона выглядела достаточно неплохо, были ожидания, что они смогут держаться на хорошем уровне. Но сейчас, в принципе, и в своём чемпионате у них неважно, и в ЛЧ тоже неважно. Нет стабильности, нет той уверенности, которая была раньше, и это, конечно, бросается в глаза. Видно, что команда где-то потеряла ритм и не может его вернуть.

Поэтому «Аталанта» в этом матче является фаворитом. Не потому, что «Атлетик» совсем слабый, а потому, что «Аталанта» сейчас решает конкретные задачи. Им нужно попадать в восьмёрку, игр остаётся всё меньше, и каждая встреча становится всё более важной. В таких условиях команда обычно играет более собранно и агрессивно, потому что понимает цену каждого очка. И по текущему состоянию «Аталанта» выглядит предпочтительнее.

Так что я думаю, что матч получится результативным. Здесь будут забитые голы, потому что и одна, и другая команда не будут просто отсиживаться сзади. «Аталанта» будет играть первым номером, а «Атлетик» тоже постарается отвечать. Поэтому вполне возможен такой счёт, как 3:2, например, в пользу «Аталанты». Такой рабочий, боевой матч, где всё решит реализация моментов, а победить должны именно итальянцы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».