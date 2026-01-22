«Фенербахче» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Фенербахче» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.74.

«Фенербахче» — команда известная, одна из лучших в Турции. Но надо понимать, что чемпионат Турции и чемпионат Англии — это небо и земля. Да, у «Фенербахче» хорошие футболисты, команда играющая, плюс дома сумасшедшая поддержка, болельщики будут гнать их вперёд с первых минут. Это фактор, который нельзя недооценивать. Но «Астон Вилла» — это команда с порядком и структурой. У них всё выстроено, особенно в обороне: играют очень организованно, практически как швейцарские часы. Мало пропускают, при этом регулярно забивают.

Я думаю, «Фенербахче» будет играть первым номером, стараться прессинговать, бежать вперёд и навязывать свой футбол. Но «Астон Вилла» как раз умеет играть с такими соперниками. В больших матчах порядок часто бьёт класс. Да, у «Фенербахче» собраны известные футболисты, но это по большому счёту игроки, которые уже прошли свой пик. Командной целостности у них, на мой взгляд, нет — многое держится на индивидуальных качествах. А у «Астон Виллы» лидером является вся команда, и за счёт этого они и идут так высоко в чемпионате Англии, аж в тройке.

Мне кажется, для нынешней «Астон Виллы» такой соперник вполне по силам. Более того, они могут ехать в Турцию не просто за результатом, а играть на победу. Команда на ходу, уверенная и умеет играть с любым соперником. Поэтому я считаю, что сегодня «Фенербахче» не соперник для «Астон Виллы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».