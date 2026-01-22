«Рома» — «Штутгарт»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги Европы в Риме

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Штугарта» и ТБ 1.5 за 4.50.

«Хочется уже смотреть встречи плей-офф, где команды будут играть своими лучшими футболистами, потому что счёт на табло будет, естественно, важен, в отличие от матча, который придётся разобрать. Речь о встрече 7-го тура общего этапа ЛЕ между «Ромой» и «Штутгартом». У команд по 12 очков, и они уже в стадии плей-офф — минимум 1/16 финала уже в кармане. В каком составе выйдут команды, предугадать сложно, поэтому и спрогнозировать будет достаточно тяжело.

Скорее всего, команды, и в первую очередь «Рома», не выставят на встречу всех своих лучших игроков. Для «Ромы» это будет шестой матч за 19 дней, а затем, через два дня на третий, важная игра с «Миланом» в чемпионате (их разделяют четыре очка: «Рома» — четвёртая, а «Милан» — второй в таблице), а потом ещё через три дня — последний матч в Лиге Европы в Греции с «Панатинаикосом». Уверен, ротация состава будет большой.

У «Штутгарта» график полегче. Чемпионат Германии возобновился 10 января. За восемь дней они сыграли три матча в чемпионате: в гостях одолели «Байер» 4:1 и провели две игры дома — победили «Айнтрахт» 3:2 и сыграли вничью с «Унионом» 1:1. В Бундеслиге делят третье-четвёртое места, которые дают право на участие в Лиге чемпионов, с «Хоффенхаймом». Далее встреча в Бундеслиге с «Боруссией» (Мёнхенгладбах) и следом заключительная игра в Лиге Европы с «Янг Бойз» дома.

Основываясь на информации выше, отдам предпочтение гостям и предположу положительный для них исход, к примеру, Х2. Кто хочет немного рискнуть, может рассмотреть вариант победы «Штутгарта» с форой (0). А я выберу ещё более высокий коэффициент и комбинированную ставку — П2 и тотал больше 1.5. «Виктория» (Пльзень) и «Лилль» смогли обыграть «Рому» в гостях, и «Штутгарту» сделать то же самое вполне по силам. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».