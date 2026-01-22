«Болонья» — «Селтик»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Болонья» — «Селтик».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.81.

«Болонья» в групповом этапе Лиги Европы стартовала в Бирмингеме и с минимальным счётом уступила «Астон Вилле». Затем в Италию пожаловал немецкий «Фрайбург», команды обменялись голами, а встреча завершилась вничью 1:1. Лишь в третьем туре «Болонье», переиграв «Стяуа» в гостях, удалось одержать первую победу, но затем вновь потеря очков — ничья 0:0 дома с «Бранном». Показалось, что итальянцы могут оказаться за бортом плей-офф, но они одержали ещё две победы — сначала дома разгромили «Зальцбург», а затем в гостях переиграли «Сельту» 2:1.

«Селтик» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы играл в Белграде, где поделил очки с «Црвеной Звездой». А вот дома шотландцы очки набрать не смогли, в гости приезжала португальская «Брага» и с минимальным счётом одержала победу. В 3-м туре «Селтик» наконец-то победил, вновь играя в Глазго, а переиграть удалось австрийский «Штурм», но затем очередной выезд и поражение. Удивительно, но следующий гостевой матч для шотландцев сложился успешно, они в Роттердаме смогли одолеть «Фейеноорд». В прошлом туре в Глазго приезжала «Рома», и итальянцы без особых проблем смогли разгромить хозяев 3:0.

За два тура до финиша группового этапа «Селтик» имеет семь баллов и замыкает группу команд, выходящих в плей-офф. У «Болоньи» в активе 11 очков, и оказаться за бортом следующего раунда практически невозможно, а вот попасть в восьмёрку сильнейших ещё возможно, но для этого необходимо победить в двух оставшихся турах. Задача есть у обеих команд, а победа нужна и тем и другим. Будут голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».