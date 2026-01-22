Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы в Виго

«Сельта» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы в Виго
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — «Лилль».

Ставка: обе забьют за 1.71.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игры с участием этих команд обычно получаются результативными. В шести турах Лиги Европы в матчах с участием «Сельты» был забит 21 мяч, а с участием «Лилля» — 17 мячей. Обе команды забивают в среднем около двух голов за встречу.

У гостей есть великолепный Жиру, а у хозяев в еврокубках обычно дают игровое время Аспасу, который может создать момент из ничего. И испанцы, и французы ещё не оставили надежд на попадание в топ-8, практически гарантировав себе место в топ-24, поэтому обе команды станут играть в атаку в надежде на три очка. Голы будут с обеих сторон», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 5.13 на Лигу Европы 22 января 2026 года
Экспресс с коэффициентом 5.13 на Лигу Европы 22 января 2026 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android