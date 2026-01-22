«Сельта» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы в Виго
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — «Лилль».
Ставка: обе забьют за 1.71.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
«Игры с участием этих команд обычно получаются результативными. В шести турах Лиги Европы в матчах с участием «Сельты» был забит 21 мяч, а с участием «Лилля» — 17 мячей. Обе команды забивают в среднем около двух голов за встречу.
У гостей есть великолепный Жиру, а у хозяев в еврокубках обычно дают игровое время Аспасу, который может создать момент из ничего. И испанцы, и французы ещё не оставили надежд на попадание в топ-8, практически гарантировав себе место в топ-24, поэтому обе команды станут играть в атаку в надежде на три очка. Голы будут с обеих сторон», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
