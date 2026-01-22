Скидки
«Янг Бойз» — «Лион»: ставка Семёна Зигаева на встречу Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Янг Бойз» — «Лион».

Ставка: ТБ 3 за 1.97.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Не начался
Лион
Лион, Франция
«Янг Бойз» пробились в групповой этап Лиги Европы через квалификацию, а в 1-м туре швейцарцы принимали «Панатинаикос» и разгромно уступили грекам 1:4. Дальше «Янг Бойз» отправились в Румынию и там, в относительно равном матче, одержали победу над местным «Стяуа». Затем был и первый домашний успех, в гости к швейцарцам пожаловал «Лудогорец» и проиграл 2:3. Но следующий тур принес ещё одно разгромное поражение «Янг Бойз», на сей раз от ПАОКа в гостях. В пятый игровой день швейцарцы гостили в Бирмингеме, проиграли 1:2, хотя могли и крупнее. В прошлом туре «Янг Бойз» принимали французский «Лилль» и одержали неожиданную победу 1:0.

В группе Лиги Европы «Лион» стартовал с гостевой победы в Нидерландах 1:0 над «Утрехтом». Дальше французы играли дважды подряд на своём поле, сначала они принимали «Зальцбург» и переиграли австрийцев 2:0. А затем в гости пожаловал «Базель», и вновь «Лион» оказался сильнее, и вновь 2:0. Первая потеря очков французской команды случилась в четвёртом туре, когда она проиграла «Бетису» в выездном матче. Неудачу в Испании «Лион» перекрыл в следующей гостевой встрече, когда разгромил «Маккаби» из Тель-Авива 6:0. В прошлом туре французы играли дома, в гости приехал «Гоу Эхед Иглс», и «Лион» одержал ещё одну победу.

«Лион» лидирует после шести туров, но при этом пока не гарантировал себе место в первой восьмёрке. «Янг Бойз» с девятью баллами располагаются на 21-й позиции и могут остаться за бортом плей-офф. Французы забивают в среднем больше двух мячей за матч, в швейцарцы пропускают по два. Ставим на голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

