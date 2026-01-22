«Автомобилист» — «Авангард»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.45.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2026, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В октябре уральцы взяли у омичей две победы в трёх матчах. Но тогда «Авангард» валился, а «Автомобилист» был на ходу. Теперь расклад совсем другой. С учетом нынешней формы обеих команд «ястребы» — крайне неудобный соперник для команды Заварухина. Хозяева способны успешно сыграть от обороны против «Сибири» или «Трактора», но атаку «Авангарда» они своей любимой тактикой не сдержат. Переиграть за счёт мастерства и паса тоже не смогут. А ещё «Автомобилист» банально отвык от реально мощных оппонентов. Последний раз против сильной команды он играл 4 января, когда получил 0:5 в Казани.

Сейчас разгрома не ждём, но «Авангард» должен уверенно выигрывать. Скорее всего, нас ждёт зрелищный матч. Гости в последнее время забивают много и должны навязать команде Заварухина свой стиль игры», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».