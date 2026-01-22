СКА — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.85.

«Эта пара в сезоне уже дважды показала, что вывеска громкая, но в матче при этом решают детали. В октябре «Спартак» дома обыграл СКА 3:1, а 20 декабря в Петербурге снова забрал победу — 2:1. То есть москвичи уже дважды нашли способ выключить армейцев из их привычного сценария и забрать результат.

Декабрьская встреча в «Ледовом» хорошо объясняет, почему так происходит. СКА быстро забил и повёл 1:0, но дальше игра ушла в нервы и эпизоды. «Спартак» отыгрался за 33 секунды большинства после пятиминутного удаления Зыкова, а победный гол Воробьёва получился из разряда «решает мастерство»: проход вдоль борта, продавил защитника и эстетски убрал вратаря. И главное — по содержанию «Спартак» тогда был даже убедительнее: после двух периодов перебросал СКА 30:14 и больше времени провёл в атаке. Октябрьский матч в Москве был похож по логике: СКА держался в игре, но концовка второго периода стала переломной — две шайбы за 50 секунд, затем большинство «5 на 3», и «Спартак» спокойно довёл дело до 3:1. Ларионов после той встречи прямо говорил, что команду подкосили дисциплина и серия удалений — это один из ключевых факторов в таких играх.

Жду плотной и принципиальной встречи, где СКА будет максимально заряжен на реванш, а «Спартак» снова способен ловить соперника на ошибках — особенно если игра уйдёт в удаления и спецбригады. В таком сценарии результативность может вырасти заметно, поэтому вместо исхода беру вариант через голы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».