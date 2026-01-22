Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.85.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта пара в сезоне уже дважды показала, что вывеска громкая, но в матче при этом решают детали. В октябре «Спартак» дома обыграл СКА 3:1, а 20 декабря в Петербурге снова забрал победу — 2:1. То есть москвичи уже дважды нашли способ выключить армейцев из их привычного сценария и забрать результат.

Декабрьская встреча в «Ледовом» хорошо объясняет, почему так происходит. СКА быстро забил и повёл 1:0, но дальше игра ушла в нервы и эпизоды. «Спартак» отыгрался за 33 секунды большинства после пятиминутного удаления Зыкова, а победный гол Воробьёва получился из разряда «решает мастерство»: проход вдоль борта, продавил защитника и эстетски убрал вратаря. И главное — по содержанию «Спартак» тогда был даже убедительнее: после двух периодов перебросал СКА 30:14 и больше времени провёл в атаке. Октябрьский матч в Москве был похож по логике: СКА держался в игре, но концовка второго периода стала переломной — две шайбы за 50 секунд, затем большинство «5 на 3», и «Спартак» спокойно довёл дело до 3:1. Ларионов после той встречи прямо говорил, что команду подкосили дисциплина и серия удалений — это один из ключевых факторов в таких играх.

Жду плотной и принципиальной встречи, где СКА будет максимально заряжен на реванш, а «Спартак» снова способен ловить соперника на ошибках — особенно если игра уйдёт в удаления и спецбригады. В таком сценарии результативность может вырасти заметно, поэтому вместо исхода беру вариант через голы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
КХЛ: «Автомобилист» задушит «Авангард», СКА и «Спартак» разгуляются
КХЛ: «Автомобилист» задушит «Авангард», СКА и «Спартак» разгуляются
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android