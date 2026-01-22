СКА — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 22 января

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч СКА – «Спартак».

Ставка: ТМ 5 за 2.40.

«В этом сезоне «Спартак» уже выиграл у СКА два матча из двух. Причём осенью дома перестрелял соперников в атакующем хоккее, а перед Новым годом в Питере успешно отсиделся в обороне. Против нынешних невских армейцев красно-белым играть легче, чем в прошлые годы.

Да, СКА очень много ошибается в обороне и испытывает проблемы с эффективной игрой на результат. Но у гостей-то проблем не меньше. Нестабильно действует нападение, не блещут надёжностью вратари. В то время как у Питера атака остаётся ключевым козырем – и во встречах с соперниками среднего уровня индивидуально сильные нападающие невских армейцев обычно выглядят хорошо. Гиперрезультативного хоккея от этого матча мы не ждём, вряд ли будет пробит тотал в 5 шайб. Однако принести команде Ларионова два очка её форварды вполне способны», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».