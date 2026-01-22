«Металлург» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Магнитогорске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2026, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команда Андрея Разина не проигрывает в 2026 году, серия побед уже достигла восьми матчей подряд. Магнитогорцы разрывают своих соперников игра за игрой, и пока нет на горизонте коллектива, который мог бы претендовать на то, чтобы сбросить с победного олимпа «металлургов».

В предыдущей игре регулярного чемпионата Магнитогорск минимально выиграл на выезде у хабаровского «Амура» — там, где два года назад начался поход команды Разина за Кубком Гагарина. Победа была крайне непростой, потому что до середины третьего периода Магнитогорск уступал в счёте, но смог дожать соперника и ещё в основное время добиться успеха.

«Сибирь», набравшая в какой-то момент неплохую игровую форму, уже её, кажется, успела растерять. Всего одна победа в пяти последних матчах говорит сама за себя. Пора коллективу Ярослава Люзенкова найти в себе силы как-то исправить ситуацию, только соперник явно неподходящий.

В предстоящей встрече ожидаю очевидное преимущество команды хозяев, которое выльется в победу. При этом уверен, что голами эта встреча нас не обделит. Магнитогорск в этом сезоне создан, чтобы забрасывать, а «Сибирь» иногда тоже может поддержать порыв соперника», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».