ЦСКА — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Москве

Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Барыс».

Ставка: ТМ 5 за 1.98.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Барыс
Астана
«ЦСКА то преображается, то вновь судорожно пытается найти свой хоккей в пучине регулярного чемпионата. Армейцы в начале 2026 года всех своих многочисленных поклонников успели обнадёжить, а потом случился выезд в Омск и Астану. Там произошли два поражения в основное время. И вот уже ЦСКА по потерянным очкам с запасом — последняя команда Западной конференции, попадающая в плей-офф. Игорь Никитин вроде и Спронга окончательно выгнал из состава и из списка игроков команды, да вот чего-то постоянно не хватает для того, чтобы забирать очки исправно в тех встречах, к которым ЦСКА подходит фаворитом.

В том самом астанинском матче «Барыс» одержал единственную для себя победу в последних семи играх. Михаил Кравец на время смог улыбнуться, но потом были выезд в Тольятти и поражение в матче с аутсайдером Западной конференции. Если «Барыс» всё же хочет попасть в плей-офф, нужно срочно начинать побеждать хотя бы на «шахматной» основе, чередуя успехи с неудачами.

В предстоящей встрече ЦСКА выйдет очень решительным на лёд, однако клуб из Казахстана тоже нуждается в набранных очках. Матч из-за вышеуказанных факторов вряд ли станет весёлым, но интриги будет хватать. Однако много шайб мы точно не увидим: обоим клубам нужен глоток свежего воздуха, а его без хоккейных страданий не получить», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

