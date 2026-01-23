«Интер» — «Пиза»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Пиза».

Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.50.

«22-й тур итальянского чемпионата стартует в пятницу, 23 января, матчем «Интер» — «Пиза». Хозяева поля занимают первую строчку в турнирной таблице с запасом в три очка, на втором месте — «Милан». «Пиза» с «Вероной» делят два последних места. Выбраться будет сложно, но реально.

«Пиза» не может победить уже почти три месяца, за это время проведено 10 матчей — пять ничьих и пять поражений. Все пять проигрышей были сухими — два раза 0:1, два раза 0:2 и один раз 0:3. Последние два матча можно занести в актив — в соперниках были «Удинезе» на выезде (2:2) и «Аталанта» дома (1:1). «Интер» соперника в этом матче не отпустит, я уверен. Но лёгкой победы хозяев я не жду. У «Пизы» девять поражений в чемпионате, и лишь дважды они проиграли разгромно — 0:4 в Болонье и 0:3 дома от «Комо».

Поэтому вариант №1 для прогноза — «Пиза» с форой (+2). Конечно, результаты «Интера» в Серии А впечатляют: в последних семи матчах шесть побед, но четыре из них с разницей в один мяч. В этом матче не исключён такой же сценарий, как и в домашней игре с «Лечче» 14 января, когда «Интер» выиграл, забив на 78-й минуте. В том матче «Интер» выполнил 11 ударов с угла поля. А так как и «Пиза» подаёт достаточно много угловых, вариант на угловые — тотал больше 9.5 — вполне себе рабочий. В матче первого круга команды на двоих набрали 10 угловых.

Я же выбираю победу «Интера» и тотал меньше 2.5. «Интер» победит и не пропустит, как это было в 13-м туре в матче первого круга (2:0). Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».