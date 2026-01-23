Скидки
«Интер» — «Пиза»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Италии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Пиза».

Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.04.

Италия — Серия А . 22-й тур
23 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Пиза
Пиза
Кто победит в основное время?
П1
X
«После европейской неудачи «Интер» обязан вернуться к победной рутине в чемпионате, и соперник что ни на есть подходящий. Серия без побед «Пизы» говорит сама за себя. Дома «нерадзурри» традиционно собранны против команд более низкого уровня, умеют контролировать игру и добивать соперника. Жду прагматичную победу хозяев, почти лишённую излишних эмоций и большого количества голов. Всё-таки у «Интера» впереди ещё ключевой матч в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией». Поэтому прогнозирую уверенную, но не разгромную победу «Интера», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

