«Лада» — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 1.73.

23 января 2026, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Динамо М Москва

«Лада» сейчас в хорошем рабочем состоянии и, что важно, дома снова выглядит командой, которая умеет терпеть и дожимать. Последние результаты тольяттинцев это подтверждают — 2:0 с «Барысом» и 4:0 с «Сочи» — два матча подряд без пропущенных шайб. Да, до этого были поражения от «Салавата» 2:5 и от СКА по буллитам, но в целом «Лада» на этом отрезке показывает понятный хоккей: дисциплина, плотность и ставка на структуру.

У московского «Динамо» картинка нервная, но здесь важнее другое: команда цепляется за очки даже в неидеальных матчах. В январе были качели и болезненные поражения, но против «Северстали» москвичи всё-таки дожали (5:4 по буллитам), а в Нижнекамске уступили только по буллитам — то есть даже без идеального содержания они держатся в матче и не отпускают соперника легко.

Плюс очные встречи намекают на «живую» пару — в этом сезоне «Динамо» уже выиграло 4:2, а в прошлом было 4:3 после буллитов в пользу москвичей и победа «Лады» 3:2. То есть «Лада» дома точно может сделать матч неудобным, но по классу и по ширине состава преимущество всё равно на стороне гостей.

Жду вязкой игры, где «Лада» постарается закрыть темп и заставить «Динамо» вскрывать оборону через позиционные атаки. Но если москвичи сыграют дисциплинированно и не полезут в лишний обмен, они должны забирать своё — пусть и не без нервов», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».