«Калгари» — «Вашингтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Вашингтон».

Ставка: тотал «Вашингтона» больше 2.5 за 1.55.

«Обе команды находятся в режиме «дотянуть бы до олимпийской паузы». С одной стороны, «Вашингтон» подпирает вышестоящих соперников с 12-го места (54 очка), с другой — команда смотрится очень тяжело и медленно. Из позитивных моментов — общая результативность выглядит хорошо (162 заброшенные шайбы в 51 матче). Но если разбираться в деталях, это всё складывается из периодических толчков вперёд. Ровного хода нет — 2:5 с «Флоридой» и «Колорадо», 5:1 с «Чикаго», 7:4 с «Анахаймом», 6:3 с «Рейнджерс». Потихоньку Александр Овечкин преодолел отметку в 40 (20+23) очков. Алексей Протас уже набрал 32 (16+16) очка. Мирошниченко (ноль очков в четырёх матчах) снова отправлен в фарм-клуб. «Вашингтон» подходит к этому матчу с четырьмя поражениями (два из них домашних) подряд и пятью в шести матчах. Во всех случаях тотал пробивали больше 4.5. Команде удаётся держаться за счёт большинства, но при игре «5 на 5» «Кэпиталз» не всегда успевают за соперниками.

Благо с «Калгари» этого можно не бояться. Канадский коллектив проиграл два матча дома, не сумев забросить больше одной шайбы за вечер. Разница по голам — 128:149. Шарангович мигрирует по звеньям весь сезон, но успел набрать 20 (11+9) очков. В лидерах Кадри с 24 (9+25) очками в 50 играх. Даже в победные матчи «Калгари» слишком мало создаёт и бросает, 19 для них — стандартный показатель.

История очных встреч показывает, что эти соперники лучше играют друг с другом на выезде. Но они не пересекались с февраля прошлого года, кондиции у обоих не лучшие. Класс гостей всё-таки повыше, есть запас прочности. «Калгари» — это тот вариант, когда «Вашингтон» должен улучшить свою игру в равных составах и расчехлиться», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».