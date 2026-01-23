«Колорадо» — «Филадельфия»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Филадельфия».

Ставка: победа «Колорадо» за 1.61.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Колорадо» держит планку, сохраняя за собой первую строчку на Западе с 77 очками. Ещё девять шайб — и команда пробьёт отметку в 200 голов в сезоне. Также «лавины» пропустили меньше всех в лиге (114). У Маккиннона уже 85 очков в 48 играх, у Макара — 54, у Нечеса — 60. Дебютант НХЛ Захар Бардаков набрал 8 (1+7) очков в 35 матчах. При всей своей доминации «Колорадо» может позволять себе расхлябанность, что приводит к домашним поражениям. За последнее время они участились — три в четырёх встречах. Дважды команда уступила аутсайдерам чемпионата — 3:7 в матче с «Нэшвиллом» и 3:4 ОТ в игре с «Торонто».

«Филадельфия» выпала из обоймы, хотя до места в восьмёрке не хватает всего лишь трёх очков. У «Флайерз» бывают всплески, но скорее ситуация логична. Пресный хоккей, низкая результативность (147:155), отсутствие «химии» и сложный по характеру тренер. После шести поражений команда победила в Вегасе 2:1, а потом снова проиграла 4:5 ОТ в Юте. Так что для «лётчиков» это будет третий матч на западном выезде. В принципе, дела складываются неплохо: очки в обеих играх, 1-1 по победам и поражениям, в одном реализовано два большинства, в другом — меньшинство. В дороге команда выглядит лучше, видимо, без домашнего давления.

Денверцы двигаются на серии из шести домашних игр, но праздновали успех только в трёх из них. С «лётчиками», которые часто прессингуют и играют физически агрессивно, нужно держать ухо востро. Естественно, класс хозяев очевиден. Но при этом их большинство тянет лишь на 17-е место в НХЛ (15 голов на 98 попыток). Гости реализовали 14 из 75 моментов.

Соперники пересекаются не так часто. Ожидаемо, что в этой паре ведёт «Колорадо». Хозяева очень тоскливо проводят домашнюю серию, плюс накануне уступили «Анахайму» 1:2 по буллитам. Учитывая три поражения в четырёх играх, самое время поднапрячься. Класс должен взять своё», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».