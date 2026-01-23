В Минфине допустили возможность легализации онлайн-казино в России
Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Александр Христофоров на рабочем совещании «Инструменты противодействия распространению нелегальных азартных игр в РФ», прошедшем в Общественной палате, отметил, что легализация онлайн-казино на территории страны возможна.
«К такому непростому решению нас подталкивает проблематика активной деятельности нелегальных операторов азартных игр в интернете. Наверное, это тоже выход с возможным положительным эффектом. Конечно, это не решит всех проблем, но мы уже созрели для формирования и принятия таких решений», — приводит слова Христофорова ТАСС.
