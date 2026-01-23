В России могут повысить штрафы для брокеров за рекламу нелегального гемблинга

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров по итогам рабочего совещания «Инструменты противодействия распространению нелегальных азартных игр в РФ» заявил о необходимости увеличить штрафы для физических лиц, в частности, блогеров, рекламирующих нелегальные игорные платформы.

«Предлагается установить санкции на уровне, сопоставимом с потенциальным доходом этих лиц. Это должно устранить экономическую мотивацию к участию в продвижении операторов без лицензии», — приводит слова Машарова ТАСС.

Он также отметил, что реклама нелегального игорного бизнеса с участием публичных лиц способствует вовлечению несовершеннолетних и используется в противоправной деятельности.

Участники совещания также поддержали инициативу о наделении ЕРАИ правом самостоятельного принятия решений о блокировке незаконных сайтов с последующим направлением таких решений в Роскомнадзор.