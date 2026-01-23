Букмекеры назвали самые популярные у игроков на ставках матчи 7-го тура Лиги чемпионов

Букмекерская компания PARI подвела итоги 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Больше всего денег компания приняла на матч «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити». На эту встречу пришлось почти 13% от общего оборота пари на события 7-го тура. Вторым стал матч «Славия» — «Барселона» (чуть более 10%), а третьим — «Спортинг» — «ПСЖ» (более 8%).

Меньше всего ставок в денежном выражении в PARI приняли на матчи «Ньюкасл» — ПСВ (3:0), «Ювентус» — «Бенфика» (2:0) и «Аталанта» — «Атлетик Бильбао» (2:3). В сумме эти игры привлекли чуть больше 7% от общего оборота пари на события 7-го тура.

Прошедший тур был прибыльным для букмекеров. Наиболее удачно для PARI сложились матчи «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» — «Боруссия» (2:0) и «Бавария» — «Юнион Сент-Жиллуа» (2:0). В первой игре на руку букмекерам сыграла победа аутсайдера, а в двух других было забито меньше голов, чем ожидали игроки.

В свою очередь, клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Кайрат» — «Брюгге» (1:4), «Интер» — «Арсенал» и особенно «Славия» — «Барселона» (2:4). В этих играх победили фавориты и было забито много голов.