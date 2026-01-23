«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогнозы и ставки на матч АПЛ 24 января

24 января в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.20, что составляет приблизительно 82% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 13.2 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 8.15 (11%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

«Манчестер Сити» долгое время шёл нога в ногу с лондонским «Арсеналом», однако 2026 год начал кошмарно. Ну, по меркам претендента на титул. Поражений в первых трёх турах после Нового года не было. Вот только не было и побед. Три матча — три очка.

Соперник, конечно, в последнее время наконец-то подал признаки жизни. Сыграл вничью с «МЮ» (1:1), разгромил «Вест Хэм» (3:0) и отобрал очки у «Эвертона» (1:1). Однако положение по-прежнему остаётся кошмарным. Хотя бы просто уйти с последнего места будет крайне сложно, а уж до спасительной 17-й строчки вообще полтора десятка очков.