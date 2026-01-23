Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогнозы и ставки на матч АПЛ 24 января

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогнозы и ставки на матч АПЛ 24 января
Комментарии

24 января в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.20, что составляет приблизительно 82% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 13.2 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 8.15 (11%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

«Манчестер Сити» долгое время шёл нога в ногу с лондонским «Арсеналом», однако 2026 год начал кошмарно. Ну, по меркам претендента на титул. Поражений в первых трёх турах после Нового года не было. Вот только не было и побед. Три матча — три очка.

Соперник, конечно, в последнее время наконец-то подал признаки жизни. Сыграл вничью с «МЮ» (1:1), разгромил «Вест Хэм» (3:0) и отобрал очки у «Эвертона» (1:1). Однако положение по-прежнему остаётся кошмарным. Хотя бы просто уйти с последнего места будет крайне сложно, а уж до спасительной 17-й строчки вообще полтора десятка очков.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Учись, сосед
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Учись, сосед
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android