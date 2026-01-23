Скидки
«Вильярреал» — «Реал»: ставки и коэффициенты на матч Примеры 24 января

«Вильярреал» — «Реал»: ставки и коэффициенты на матч Примеры 24 января
Комментарии

24 января в матче 21-го тура испанской Примеры встретятся «Вильярреал» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.07, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Вильярреала» оценивается коэффициентом 3.45 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80 (26%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

«Вильярреал» — «Реал». Вот это по-королевски!
«Вильярреал» — «Реал». Вот это по-королевски!
